戴尔 Latitude 9440 高端商务本上市：无框键盘、振动反馈触控板

IT之家 8 月 17 日消息，戴尔中国官网现已上架新款 Latitude 9440 高端商务本，搭载 13 代酷睿 U 系列处理器，屏幕支持翻转。

戴尔官网标注价格可能不是正式售价

戴尔表示，Latitude 9440 是 Latitude 大家族中的“顶级代表”，不仅有极高的颜值和至臻材质及绝佳商用使用体验，更融入了业内的诸多创新设计。

IT 之家整理戴尔 Latitude 9440 介绍如下：

这款笔记本采用了四面窄边框、CNC 铝合金机身、镜面抛光的侧边、搭载 Mini-LED 背光的零网格 (Zero Lattice) 键盘、无边框式的触觉反馈协作触控板 (即振动反馈触控板)。

戴尔表示，这是戴尔首款采用无框键盘的商用 PC，具有大而深的按键，让您尽享高效、舒适的打字体验，采用省电的 Mini-LED 背光技术，可将键盘的功耗降低达 75%，并使 Latitude 9440 二合一笔记本的电池续航时间延长多达 3 小时。

参数方面，这款笔记本搭载 13 代酷睿 U 处理器，最高 64GB 内存，且内置 60Wh 电池，还可选 4G / 5G 上网。此外，该机还搭载双风扇散热系统，内置包含重低音单元在内的四个扬声器，多至 3 个雷电 4 接口。屏幕为 16:10 InfinityEdge QHD+ 屏。

官方图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。