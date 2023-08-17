全球首款，搭载 openKylin 系统的 RISC-V 笔记本 ROMA 正式交付

IT之家 8 月 17 日消息，作为 x86、Arm 之外的第三大 CPU 架构，RISC-V 也开始进军高性能 CPU 市场，IT之家早前报道，在今年 3 月的第十届开源操作系统年度技术会议中，全球首款 RISC-V 开发笔记本电脑 ROMA 首次发布。而目前深度数智表示，这款笔记本已经正式交付，迈出商业化第一步。

据了解，ROMA 是由 RISC-V 基金会牵头，深度数智开发、鉴释科技调试的全球首款原生 RISC-V 开发笔记本电脑，可体验原生 RISC-V 开发及 RISC-V 软件生态系统。

▲ 图源 ROMA 笔记本 官方照片

这次交付的 ROMA 笔记本搭载了 4 核 1.5GHz 64 位 CPU，双核 GPU，8GB 内存，128GB eMMC 及 1TB SSD，预装多语言版 openKylin 操作系统，内置办公软件、浏览器等，可满足基本的办公需求。

深度数智没有公布 ROMA 笔记本的具体售价及客户等信息，不过他们表示，“为了感谢科研人员的帮助，深度数智将赠送一批 RSIC-V 笔记本给致力于研究 RISC-V 的高校及科研院所”。

深度数智同时表示年底将会交付新一代 ROMA 笔记本。

下一代产品将有性能更佳的 SoC、操作系统、以及深度数智正在投入的 RISC-V 软件创新解决方案，提供高性能工具链和开发工具，为开发者提供原生的 RISC-V 开发体验。

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