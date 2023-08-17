《方舟：生存进化》DLC“ARK：Extinction”今日上架，季票捆绑包售 92.13 元

IT之家 8 月 17 日消息，开发商 Spike Chunsoft Co., Ltd.宣布，开放世界恐龙生存动作游戏《ARK：Survival Evolved（方舟：生存进化）》的 DLC「ARK：Extinction」已于今天（8 月 17 日）正式上架。

官方表示，该 DLC 内容皆不提供单独购买，玩家必须购买《ARK：Genesis 季票》或者《ARK：Ultimate Survivor 扩充包》、究极版《ARK：Ultimate Survivor Edition》，才能游玩该 DLC《ARK：Extinction》，目前该游戏季票 Steam 国区售价为 92.13 元。

IT之家附官方 DLC 简介如下：

你们将回到地球，在“灭绝”的世界中见证非凡，因为这里是一切方舟故事的起源和终焉！地球，现在是一颗元素泛滥、饱受蹂躏、遍布科技生物和奇异有机体的星球。作为身经百战的精英生存者，面前摆着一个终极挑战：你们是否有能力击败肆虐地球的巨型泰坦，完成方舟循环，最终拯救地球的未来？

陷入困境的星球

灭绝把生存者们带回了神秘旅程的出发点：地球。曾经郁郁葱葱、欣欣向荣的家园现在危机四伏，一派荒凉的腐败景象。玩家需要冒险进入过去文明遗留的多种场景和废墟中，探索地球衰落的原因以及重构未来的关键。在这片不祥之地的正中心，是一座杂草丛生、荒芜无人的高科技都市。另外还可以探索多个被遗弃的微型生态圈，日后的方舟正是以它们为原型而建造的。

驯服新生物

捕捉、驯服和制造强大且不寻常的有机或机械类生物，它们不同于以往任何出现在方舟世界中的生物。控制无人侦察机增强感知能力。驯服奇珍异兽来收获各种高价值的资源。骑乘机械生物达到之前无法涉足的地区。建造并驾驶你的专属机甲来赢得生存之战！

制作独特物品

想要在这个被遗忘的世界中存活下来，玩家需要掌握许多新的制造工艺。使用恐龙项圈确保你的恐龙不会走散，使用标本工具来增强你的家居装饰或纪念一次英勇的狩猎，使用泰克大桥来跨过以前无法逾越的鸿沟，使用低温舱来收纳你的恐龙，利用泰克重力手雷控制引力，还可以用空投箱将战利品安全送回家中！

征服新挑战

能量元素在地球上肆虐，腐蚀并变异它所接触到的一切。生存者们必须为这些灾难事件所带来的独特挑战做好准备。玩家在遇到这颗星球上的终极霸王巨型泰坦时，将会展开一场史诗般的战斗。玩家还可以搜寻轨道补给舱，在成功击退数波被元素腐蚀的怪物之后，将获得舱中战利品。另外还需留神异常天气，诸如元素爆发、日食和流星雨。

DENOUMENT

返回地球，完成你对方舟世界的征服，解开一直以来寻找的答案以推进故事情节，发现探险家先辈们的命运，了解方舟世界的真正目的，并解开神人之谜团！