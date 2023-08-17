16G 定制版 4549 元：苹果 Mac mini 电脑主机京东再探底

苹果公司 1 月 17 日发布了新款 Mac mini，16+256G 定制版售价 5999 元。

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搭载 M2 的 Mac mini 配备 8 核中央处理器（包括 4 颗高性能核心和 4 颗高能效核心）以及 10 核图形处理器。

得益于 24GB 统一内存和 100GB / s 内存带宽，使用 Adobe Photoshop 编辑图像等任务相比前代机型速度提升可达 50%。

M2 还为 Mac mini 带来了 ProRes 加速，让 Final Cut Pro 视频编辑等任务提升至原来的两倍。

M2 机型支持以 30 fps 帧率同时播放 2 条 8K ProRes 422 视频流，或者以 30 fps 帧率同时播放 12 条 4K ProRes 422 视频流。苹果称，Mac mini 的综合性能领先畅销的 Windows 台式电脑可达 5 倍，对首次购买电脑、升级设备和从其他 PC 转用 Mac 的顾客而言都极为物超所值。

相比搭载 Intel 酷睿 i7 的 Mac mini，搭载 M2 的 Mac mini 具备下列性能表现：

使用 Pixelmator Pro 进行机器学习（ML）图像优化放大性能速度提升达 22 倍。

使用 Final Cut Pro 进行复杂时间线渲染速度提升达 9.8 倍。

相比搭载 M1 的前代 Mac mini，搭载 M2 的 Mac mini 具备下列性能表现：

使用 Final Cut Pro 进行 ProRes 转码提速达 2.4 倍。

在 Adobe Photoshop 中，滤镜与功能表现速度提升达 50%。

M2 机型配备了 2 个雷雳 4 端口并支持同时连接 2 台显示器

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