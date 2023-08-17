赛富乐斯发布 0.39 英寸全彩 Micro-LED 显示屏，助力 AR / VR 产业发展

IT之家 8 月 17 日消息，据 Saphlux 官方公众号表示，赛富乐斯半导体科技有限公司（Saphlux, Inc. ）日前发布了一款 0.39 英寸全彩 Micro-LED 显示屏（T1-0.39 RGB）。

官方表示，这是纳米孔量子点（NPQD）技术首次应用在全彩微显示屏领域，标志着这一经过市场验证的量子点 mLED 技术已成功地应用于小尺寸微显示屏，该显示屏将帮助虚拟现实（VR）和增强现实（AR）制造商打造出适用于包括户外在内的各类场景的高亮度、高分辨率、色彩丰富、画质优越的显示系统。

▲ 图源 Saphlux 官方公众号

赛富乐斯首席执行官陈辰博士表示：“在功耗、热稳定性和外形尺寸等限制条件下，能否提供宽范围的亮度、对比度和色彩（即高 HDR）是一款光引擎产品应用于 AR 及 VR 头显最大的挑战。在实验室测试中，0.39 英寸 RGB 显示屏原型通过创新性地将红色和绿色量子点（QDs）集成到纳米孔（NP）结构的氮化镓中（即 NPQD），成功实现了高达 250,000 尼特的白光亮度和广色域”。

赛富乐斯的技术副总裁宋杰博士表示，“公司预计从今年四季度起开始交付 T1-0.12 红光产品，客户能够选择购买赛富乐斯的 T1 方案，或者将他们自己的蓝光 mLED 与 NPQD 技术结合，打造‘光引擎’”。

▲ 图源 Saphlux 官方公众号

据悉，赛富乐斯使用 NPQD 专利技术，在小于 2 微米的蓝光氮化镓 mLED 晶圆上进行量子点色彩转换，得到红光和绿光 mLED，并与同一基板上的蓝光 mLED 结合，以实现单片全彩光引擎。

▲ 图源 Saphlux 官方公众号

IT之家从官方文章中注意到，赛富乐斯表示，“相比传统量子点方案，赛富乐斯的 NPQD 架构能捕获更高比例的蓝光光子，将其转化为窄半峰宽的红光，从而实现比 AlGaInP 基 mLED 更高的红光效率，并显著降低热衰减”。

官方同时声称“未来这项技术有望为消费者显示应用实现高动态范围（HDR）性能和 100% 的 Rec-2020 色域”。

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