《英雄联盟》战斗之夜即将开启，全英雄开放、3 倍经验

IT之家 8 月 17 日消息，据《英雄联盟》官方消息，2023 年 8 月 18 日 16:00-2023 年 8 月 21 日 9:59，游戏将开放全英雄体验，8 月 19 日当天全区开放 3 倍经验加成。

据介绍，在 8 月 19 日战斗之夜当天，每完成一场对局即可获得 1 张奖券 (支持 QQ 账号下所有大区参与，单 Q 限 20 张)，玩家可自由分配所获取的奖券，将其分别投掷在以下 2 个大奖箱内 (包含英雄联盟全英雄全皮肤 x1 套；英雄联盟全套周年限定皮肤 x12 套)；未被选中的玩家将按投入奖券的数量送出蓝色精萃 x100。

此外，在 8 月 19 日当天除了完成 1 场对局领取开箱钥匙，完成 3 场对局还可额外获得 100 积分以及 1-5 个数量不等的神话精萃。

据 IT 之家此前报道，《英雄联盟》12 周年“战斗之夜”8 月 19 日开启，召唤师们可累计战斗积分，积分越高宝箱等级越高，8 月 19 日完成 1 场对局即可领取皮肤。官方表示，8 月 19 日当天还将有额外的惊喜活动。

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