新款奔驰 GLB 8 月 25 日上市：全新设计、2.0T 动力

IT之家 8 月 17 日消息，新款奔驰 GLB 将于 8 月 25 日开幕的成都车展上市，作为中期改款车型，新款奔驰 GLB 对外观进行调整，预计配置也将有所改变。作为参考，目前在售的奔驰 GLB 售价区间为 29.98 万-36.48 万元。

▲ 图源 相关渲染图

新款 GLB 的外观与上一款大致相同，依旧采用了前多边形进气格栅和双条幅中网的结构，搭配上两颗矩形造型大灯以及内部 LED 日间行车灯条，整体线条更加的硬朗，拥有更高的辨识度。

车身尺寸方面，新款奔驰 GLB 长宽高分别为 4638/1834/1696（1706）毫米，轴距为 2829 毫米。

▲ 图源 早前汽车泄露图

IT之家从此前渲染图得知，新款奔驰 GLB 内饰将采用家族设计语言，搭载 64 色环境氛围照明系统，用户可以跟随自己喜欢的颜色设定车内氛围。

▲ 图源 相关渲染图

车机系统方面，内置拥有高德定制地图以及实景穿越导航，并搭载“MBUX 人机交互系统”，据称“只需要用户说‘你好，奔驰’就可以与爱车‘愉快交流’”。

配置方面，结合此前申报数据显示，新款奔驰 GLB 搭载 2.0T 发动机，最大功率为 140 千瓦，预计将继续提供 1.3T 动力可选。作为参考，在售的奔驰 GLB 提供 1.3T 动力和 2.0T 动力可选。

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