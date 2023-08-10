新一代梅赛德斯 AMG GLE 车型上市，售价 110.28 万元~162.68 万元

IT之家 8 月 10 日消息，今日上午，梅赛德斯官方正式公布新一代 AMG 版 GLE 车型价格，GLE 53 4MATIC + 售价为 110.28 万元，GLE 53 4MATIC + 轿跑 SUV 的售价为 117.08 万元，GLE 63 S 4MATIC + 售价为 162.68 万元。

▲ AMG GLE 53 4MATIC + 轿跑 SUV

动力方面，GLE 53 4MATIC + 系列搭载的是 3.0T 直列六缸发动机，配备 48V 智能电机系统，最大功率为 435 马力，峰值扭矩为 560 牛・米。GLE 63 S 4MATIC + 车型搭载 4.0T V8 双涡轮增压发动机，配合 48V 智能电机系统，最大功率 612 马力，峰值扭矩 850 牛・米。

此外，这三款车型均配备智能驾驶辅助系统增强版，为用户提供驾驶辅助支持。

▲ AMG GLE 53 4MATIC + 轿跑 SUV

外观方面，新一代 AMG CLE 车型搭载专属运动风格套件，配备 AMG 家族徽标，新增纳石蓝色以及远峰灰色车漆，配备 AMG 专属动态迎宾灯等。车内配备“双翼式”AMG 高性能方向盘，中控面板等位置提供碳纤维饰件，不管是外观还是内饰均运动十足。

IT之家附新一代 AMG GLE 车型官图：

▲ AMG GLE 53 4MATIC + 轿跑 SUV

▲ AMG GLE 53 4MATIC +

▲ AMG GLE 53 4MATIC +

▲ AMG GLE 53 4MATIC +

▲ AMG GLE 63 S 4MATIC +

▲ AMG GLE 63 S 4MATIC +

▲ AMG GLE 63 S 4MATIC +

▲ AMG GLE 63 S 4MATIC +

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