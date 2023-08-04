梅赛德斯-奔驰在国内召回部分进口及国产汽车，包含 S 级、C 级、E 级等

IT之家 8 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局网站获知，日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、自 2023 年 8 月 4 日起召回生产日期在 2021 年 6 月 14 日至 2022 年 7 月 8 日期间的部分进口 EQS 汽车，共计 2324 辆；

召回原因：本次召回范围内车辆由于电动驱动模块软件问题，当连接电动驱动模块与分解器之间的电气接头信号出现异常时，电动驱动模块可能停用，导致车辆动力丢失，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰将通过授权经销商，免费为召回范围内车辆更新电动驱动模块软件，以消除安全隐患。

▲ 图源奔驰官网，下同

二、自 2023 年 8 月 4 日起，召回生产日期在 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 9 月 8 日期间的部分进口 S 级汽车，共计 12750 辆。

召回原因：本次召回范围内车辆由于辅助车载电气系统电压转换器软件问题，辅助车载电气系统蓄电池的电能在消耗后可能不会按预期得到补充，影响防抱死制动系统（ABS）和电控车辆稳定行驶系统（ESP）的功能，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰将通过授权经销商，免费为召回范围内车辆更新辅助车载电气系统电压转换器软件，以消除安全隐患。

三、自 2023 年 8 月 28 日起，召回生产日期在 2021 年 6 月 14 日至 2022 年 2 月 16 日期间的部分进口 EQS 汽车，共计 1051 辆；召回生产日期在 2019 年 4 月 23 日至 2022 年 6 月 1 日期间的部分国产 C 级、E 级汽车，共计 16500 辆。

召回原因：本次召回范围内车辆由于高压电池管理系统开发过程偏差，高压电池的监测功能在电池发生故障时不能按预期发出警告提醒驾驶员，存在安全隐患。

梅赛德斯-奔驰将通过授权经销商，对召回范围内车辆免费更新电池管理系统的软件。

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