三星电子得州泰勒晶圆厂首家客户为 AI 半导体厂商 Groq

8 月 17 日消息，在台积电投资 120 亿美元的亚利桑那州工厂动工建设之后，三星电子也在 2021 年的 11 月份，宣布在得克萨斯州的泰勒建设一座新的半导体工厂，预计投资 170 亿美元。

三星电子在泰勒市的工厂，是他们在美国的第二座芯片代工厂，也是在得克萨斯州的第二座芯片代工厂，第一座工厂在得克萨斯州的奥斯汀，泰勒市的工厂则是在奥斯汀工厂东北 25 公里处，相距并不远。

从外媒最新的报道来看，计划在 2024 年下半年投入运营的三星电子得克萨斯州泰勒工厂，已经确定了首家客户。

外媒的报道显示，专注于人工智能芯片和加速器的无晶圆半导体设计厂商 Groq，已宣布他们将采用三星电子美国工厂的 4nm 制程工艺，制造下一代的半导体。

外媒在报道中表示，Groq 是首家公开宣布将在三星电子泰勒工厂生产芯片的公司。

Groq 虽然并不像高通、英伟达等无晶圆厂商那样出名，但他们在人工智能芯片和加速器领域，也是已被认可的厂商。

Groq 于 2016 年在硅谷成立，公司创始人兼 CEO Jonathan Ross 曾是谷歌的工程师，公司的多位员工在谷歌工作期间都有人工智能半导体的开发经验，他们专注于研发用于推理的芯片和加速器，是人工智能的一部分。

在全球半导体领域，Groq 与 TensTorrent、Cerebras 等公司被认为将是未来人工智能半导体领域靠前的厂商，在 2021 年的 4 月份获得多家知名风投公司 3 亿美元的投资后，他们的增长潜力也得到外界的认可。

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