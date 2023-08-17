陈睿：预计三季度B站日活首次突破 1 亿大关

8 月 17 日晚间消息，哔哩哔哩（以下简称“B站”）公布 2023 年第二季度未经审计的财务报告。

财报显示，第二季度，B站总营收达 53.04 亿元人民币（单位下同），同比增长 8%，毛利润实现 12 亿元，同比增长 66%，调整后净亏损为 9.64 亿元，同比收窄 51%。

财报发布后，哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿、副董事长兼首席运营官李旎以及 CFO 樊欣等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

中金分析师 Xueqing Zhang：公司二季度日活跃用户数进一步增长，想请教管理层如何展望未来日活跃用户数的变化趋势，最近暑期旺季的用户增长表现如何？

陈睿：从去年开始，我就一直强调提升能力和实现健康的日活跃用户数是公司最重要的两件事，我们在实际工作中也是这样执行的。在今年二季度公司市场费用同比下降 22% 的前提下，我们的日活跃用户数同比增长了 15% 到 9650 万，用户的日均使用时长是 94 分钟，也是历年同期历史新高，社区总使用时长同比增长了 22%，这些数据在我看来都是非常健康和积极的。

我们认为日活跃用户数的增长是B站实现盈利的前提和基础，过去几年我们已经逐步探索出一条通过广告和直播，将流量转化为收入的方法，我们觉得日活跃用户数的增长和收入增长，会形成一个正循环的飞轮。二季度，我们的广告和直播业务分别实现同比 36% 和 32% 的增幅，这个数字是超出行业的平均水平的。

对于暑期的展望，我们可以看到日活跃用户数和日均使用时长保持了健康和强劲的增长，预计第三季度B站的日活跃用户数能够首次突破 1 亿大关，而且我们也预测日均使用时长也会出现新高。我们有信心在控制市场费用的前提下，通过B站的优质内容和社区吸引和留住更多的用户，实现日活跃用户数的健康增长，同时把高质量的用户量转化为我们的商业收入。

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