微软官宣 9 月 21 日举行“特别活动”，新款 Surface 硬件有望登场

IT之家 8 月 18 日消息，综合 The Verge、Engadget、MSPowerUser 等媒体今日凌晨报道，微软已向多家外媒送出邀请函，上面写着“请在 2023 年 9 月 21 日，星期四的日历上记下微软的特别活动”。不过，除了时间和地点，微软暂未透露关于此次活动的其他信息。

按照往年惯例，微软通常会在每年 9-10 月举行 Surface 新品发布会，可参考IT之家去年相关报道 —— 2022 年 10 月 12 日，微软发布了 Surface Studio 2 + 一体机、Surface Laptop 5 笔记本和 Surface Pro 9 等多款新品。

综合来看，微软有望在今年的特别活动中推出新品，包括不限于如下设备：

Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Go 3

Surface Go 4

搭载高通骁龙 8 Gen 4 处理器的 Surface 设备（预计明年上市）

根据此前 Windows Central 报道，微软 Surface Laptop Studio 2 将采用英特尔第 13代处理器和英伟达 RTX 40 系列 GPU，且起售价有望比初代贵几百美元。

至于 Surface Laptop Go 3（或称 Surface Laptop “3”）笔记本，则有望搭载英特尔第 12 代处理器，提供更大的内存和存储空间，淘汰前代产品备受争议的 4GB 内存。

Surface Go 4 方面，该机将推出英特尔版和骁龙 7c 版两种机型，此前消息称骁龙 7c 版机型将会在英特尔 N200 版机型发布后再推出。

然而，下一代 Surface Pro 或 Surface Laptop 目前仍没有较为明确的消息。

软件方面，鉴于微软过去一年多在 AI 领域发力程度，其有望在此次活动披露 AI 助手 Copilot 的进展。作为 Windows 11 系统内置的“个人助理”，其已在 6 月开始公开测试，将在今年晚些时候向所有 Windows 11 用户推送。

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