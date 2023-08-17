微软 OpenAI 掌门人对谈，纳德拉：AI 是互联网一般的巨浪

1995 年，微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）曾发表一份备忘录，称互联网是一股对该公司每一部分业务都至关重要的浪潮。
近 20 年后，微软现任掌门人萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）又表示，他相信人工智能技术的影响将同样深远。
本周，纳德拉、OpenAI 创始人和知名记者 Emily Chang 进行了一次对谈。纳德拉表示：“对于比尔 1995 年的备忘录，我也是那么认为的。如今，人工智能也是如此，它和互联网的意义一样重大。”
这一次，微软尝试转型的核心努力与创企 OpenAI 密不可分。OpenAI 开发的 ChatGPT 引发了一波极为轰动的生成式人工智能浪潮，以至于从微软获得了 130 亿美元的投资承诺。
与当初的 Netscape 启发了盖茨的互联网备忘录一样，OpenAI 的创建以及微软的支持，在一定程度上是因为担心谷歌主导人工智能市场。
ChatGPT 和微软必应聊天机器人的架构被称为 transformers，是由谷歌发明的。尽管谷歌在人工智能市场仍具有竞争力，但微软和 OpenAI 已被视为早期的领先者。
在盖茨发布备忘录后，微软的 Web 浏览器将 Netscape 挤出了市场，并引发了美国政府的一场重大的反垄断诉讼。
而在人工智能领域，OpenAI 创始人 Sam Altman 认为，OpenAI 的地位还远未确定。他说：“该市场不仅存在竞争，而且可能是竞争最激烈的。”
微软发言人对此表示，微软愿意与各国政府积极探讨相关问题，以确保人工智能市场的公平竞争。纳德拉还表示，人工智能的真正影响还有待观察。
他说：“激励我们前行的动力是，我们想用这项技术去做一些科技从业者正在追求的事情，让人们更容易接触到它。”
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