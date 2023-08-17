微软 OpenAI 掌门人对谈，纳德拉：AI 是互联网一般的巨浪

1995 年，微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）曾发表一份备忘录，称互联网是一股对该公司每一部分业务都至关重要的浪潮。

近 20 年后，微软现任掌门人萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）又表示，他相信人工智能技术的影响将同样深远。

本周，纳德拉、OpenAI 创始人和知名记者 Emily Chang 进行了一次对谈。纳德拉表示：“对于比尔 1995 年的备忘录，我也是那么认为的。如今，人工智能也是如此，它和互联网的意义一样重大。”

微软掌门人萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）

这一次，微软尝试转型的核心努力与创企 OpenAI 密不可分。OpenAI 开发的 ChatGPT 引发了一波极为轰动的生成式人工智能浪潮，以至于从微软获得了 130 亿美元的投资承诺。

与当初的 Netscape 启发了盖茨的互联网备忘录一样，OpenAI 的创建以及微软的支持，在一定程度上是因为担心谷歌主导人工智能市场。

Sam Altman 和 Emily Chang

ChatGPT 和微软必应聊天机器人的架构被称为 transformers，是由谷歌发明的。尽管谷歌在人工智能市场仍具有竞争力，但微软和 OpenAI 已被视为早期的领先者。

在盖茨发布备忘录后，微软的 Web 浏览器将 Netscape 挤出了市场，并引发了美国政府的一场重大的反垄断诉讼。

而在人工智能领域，OpenAI 创始人 Sam Altman 认为，OpenAI 的地位还远未确定。他说：“该市场不仅存在竞争，而且可能是竞争最激烈的。”

微软发言人对此表示，微软愿意与各国政府积极探讨相关问题，以确保人工智能市场的公平竞争。纳德拉还表示，人工智能的真正影响还有待观察。

他说：“激励我们前行的动力是，我们想用这项技术去做一些科技从业者正在追求的事情，让人们更容易接触到它。”

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