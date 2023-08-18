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微软 Win11 安卓子系统 WSA 2307.40000.5.0 更新推送，WebView 升级 115 版本

2023/8/18 8:56:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖EdgeOS 的线索投递！

IT之家 8 月 18 日消息，微软 Windows 11 安卓子系统今日迎来 2307.40000.5.0 版本更新，主要迎来三项功能改进，IT之家汇总如下：

  • 平台稳定性改进。

  • 将最新的 Chromium WebView 更新到 115 版。

  • 安卓 13 安全更新。

在本月初的 2307.40000.2.0 版本更新中，微软为 Windows 11 安卓子系统 WSA 带来了 Vulkan API 图形渲染支持，可以让部分游戏内容的体验更好，一些无法打开的应用也可以尝试运行，不过具体还要看测试情况。

此外，微软也悄然更新了支持页面，在 WSA 设备要求中直接砍掉了对处理器的要求内容，暗示微软降低了 CPU 门槛。

IT之家小伙伴可以在 Windows 应用商店更新 WSA 版本，如果没有检测到更新，可以稍等一段时间。

安装 Windows 11 安卓子系统：

https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR

ms-windows-store://pdp/?productid=9P3395VX91NR

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关键词：WSA安卓子系统

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