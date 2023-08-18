6 家光伏企业再次联合，呼吁标准化 72 版型矩形硅片尺寸

IT之家 8 月 18 日消息，据隆基绿能微信公众号，阿特斯、东方日升、隆基、通威、一道、正泰新能 6 家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估，对 72 版型采用的矩形硅片 191.Xmm 标准化尺寸达成了共识：

矩形硅片边距：182.2mm*191.6mm

矩形硅片直径：262.5mm。

6 家光伏企业共同倡导和推动上述标准化矩形硅片尺寸方案为行业内更多的企业所接受，并称是“为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难，材料成本增加等困扰”。

联合倡议企业名单（排名不分先后，按拼音首字母顺序排列）：

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

东方日升新能源股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司

通威股份有限公司

一道新能源科技股份有限公司

正泰新能科技有限公司

IT之家发现，这不是光伏企业第一次联合要求统一硅片尺寸了，早在上个月，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰 9 家组件企业代表宣布，对新一代矩形硅片中版型 238Xmm*1134mm 组件标准化尺寸达成了如下共识：

组件尺寸：2382mm*1134mm

组件长边纵向孔位距：400mm / 790mm / 1400mm

同时，9 家企业倡议行业现行的以及未来的 182 系列组件与 210 系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准《T / CPIA0003-2022 地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》中的规定以及行业现有的尺寸。

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