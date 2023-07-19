拉美最大的太阳能园区之一达到最大发电产能，光伏组件由中企提供

IT之家 7 月 19 日消息，淡水河谷公司近日宣布，该公司位于巴西米纳斯吉拉斯州雅伊巴的 Sol Do Cerrado（塞拉多骄阳）太阳能园区达到最大发电产能，该项目的光伏组件和备件由中国企业晶科能源提供，是中巴在对抗气候变化、实现净零排放方面的代表性合作项目之一。

▲ 图源 淡水河谷官网

据淡水河谷介绍，该公司于近日获得了巴西国家电力局（ANEEL）的批准，园区内 17 个光伏电厂中的最后一个已获准进行商业运营。Sol Do Cerrado 是拉丁美洲最大的太阳能园区之一，其装机容量达到 766 兆瓦峰值（MWp），相当于一座 80 万居民的城市一年的电力消耗。

淡水河谷表示，该项目的投资总额约为 30 亿巴西雷亚尔（IT之家备注：当前约 45.02 亿元人民币）。园区满负荷运营后，将供应巴西淡水河谷能源消耗总量的 16%，同时使该公司每年减少 134000 吨二氧化碳当量的排放量，相当于约 100000 辆紧凑型汽车的排放量。

该项目占地约 1300 个足球场，拥有 140 万块太阳能电池板，并配有自动跟踪白天太阳运动轨迹的系统，以更多地利用太阳光线来发电。在 2021-2023 年的建设高峰期，该园区创造了约 3000 个就业岗位，其中近 50% 为当地劳动力，16% 为女性。

淡水河谷还表示，该项目包括了一条长 15 公里、电压为 23 万伏的输电线路，能将电力直接输送到巴西国家电网互联系统。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。