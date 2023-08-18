主播“超级小桀”发布道歉视频回应装机店配置争议，下单机器全部升级

IT之家 8 月 18 日消息，游戏主播“超级小桀”的电脑装机店于近日开业，部分产品的性价比引发网友质疑。今日凌晨，“超级小桀”发布道歉视频回应装机店配置争议。

“超级小桀”称，自己确实有很多地方做得不足，许多地方没有考虑清楚，愧对多年来支持自己的观众，让大家失望了。造成当前的局面后非常后悔，接受所有人的批评和谴责。

他表示，自己以为可以“掌控全局”，但对这个行业的了解还是不够深，放出过的“很多大话”最终还是打了脸，归根结底是由于“自己的骄傲自大”。

他还在视频中提出整改方案，装机店下单的 170 多台机器至今没有发出，准备将所有下单的机器升级一个档位。此外，还将所有不合理硬盘更换成西数 2T 固态，电源进行升级，1500 元的办公主机将赠送一台 24 寸显示器。

IT之家附升级档位：

3000 档升级至 5600 档

5600 档升级至 8000 档

8000 档升级至 12000 档

12000 档升级至 22000 档

22000 档升级至 34000 档

▲ 图源 相关整机配置单信息

据IT之家此前报道，游戏主播“超级小桀”的电脑装机店开张后，其所售的部分产品表现出来的较低性价比惹来众多玩家质疑，被许多网友吐槽。配置单显示，一台价值 5 万多的电脑整机，只给了 i9-13900K，主板是 B760-G，固态 2TB，但机箱却用上了豪华级别的创世神。

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