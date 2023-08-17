国家能源局：截至 7 月底我国太阳能发电装机容量约 4.9 亿千瓦同比增长 42.9%

IT之家 8 月 17 日消息，国家能源局今天发布 1—7 月份全国电力工业统计数据。截至 7 月底，全国累计发电装机容量约 27.4 亿千瓦，同比增长 11.5%。

据介绍，我国上述约 27.4 亿千瓦的发电装机容量中太阳能发电装机容量约 4.9 亿千瓦，同比增长 42.9%；风电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 14.3%。

今年 1~7 月份，全国发电设备累计平均利用 2079 小时，比上年同期减少 54 小时。全国主要发电企业电源工程完成投资 4013 亿元，同比增长 54.4%。其中水电 1578 小时，比上年同期减少 523 小时；太阳能发电 780 小时，比上年同期减少 42 小时；风电 1416 小时，比上年同期增加 112 小时；核电 4440 小时，比上年同期增加 100 小时；火电 2573 小时，比上年同期增加 96 小时。

国家能源局数据显示，我国 1~7 月太阳能发电投资完成 1612 亿元，同比增长 108.7%；核电 439 亿元，同比增长 50.5%。电网工程完成投资 2473 亿元，同比增长 10.4%。

IT之家注意到，我国 7 月份全社会用电量 8888 亿千瓦时，同比增长 6.5%。1~7 月全社会用电量累计 51965 亿千瓦时，同比增长 5.2%。

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