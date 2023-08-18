8 月 22 日发行，EA 公布《不朽者传奇》游戏配置要求

IT之家 8 月 18 日消息，游戏工作室 Ascendant Studios 今天发布更新，公布了《不朽者传奇》游戏配置要求，并表示玩家首次运行时，会启动 Performance Budget 工具，根据配置推荐合适的运行画质。

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: 64 bit Windows 10

处理器: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

内存: 16 (Dual-channel) GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / Radeon RX 5700XT (8GB)

DirectX 版本: 12

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 110 GB 可用空间

附注事项: These specs allow for the game to be played in 1080p / 60fps.

推荐配置

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: 64 bit Windows 10

处理器: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X

内存: 16 (Dual-channel) GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) / AMD Radeon RX 6800XT (VRAM 16 GB)

DirectX 版本: 12

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要 110 GB 可用空间

附注事项: These specs allow for the game to be played in 1440p / 60fps.

IT之家在此附上 Performance Budget 工具描述如下：

玩家在首次运行游戏时，该工具将自动扫描你的硬件配置，并根据你的硬件配置动态调整虚幻引擎 5.1 的某些功能。

该工具还提供了“budget” 概览，允许用户自定义充分调用 CPU 和 GPU 的性能。

如果分配的资源低于总预算，您可以期望看到高帧速率和流畅的性能，并且这些数字之间的空间越大，游戏运行速度就越快。

《不朽者传奇》是该工作室的第一款作品，将于 8 月 22 日登陆 PS5、XSX|S、PC 平台，游玩总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元。

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