网易宣布成立 T-MINUS ZERO ENTERTAINMENT 工作室，由 MMO 老将 Rich Vogel 领导

IT之家 8 月 17 日消息，网易游戏宣布在得克萨斯州奥斯汀成立了一家新工作室，由 MMO 资深人士 Rich Vogel 领导，除此之外还有 Mark Tucker、Scott Malone 和 Jeff Dobson 等其他开发人员。

据称，该公司目前正在开发一款以科幻宇宙为背景的原创第三人称多人动作游戏，但IT之家目前没有看到任何详细说明。

Rich Vogel 此前曾在多个工作室担任负责人，包括索尼在线娱乐奥斯汀、BioWare 奥斯汀和 Bethesda Game Studios 奥斯汀。

据介绍，他此前曾经领导开发多多款游戏，包括《Meridian 59》，《创世纪 OL（Ultima Online）》，《星球大战：星系》和《星球大战：旧共和国》等。

T-Minus Zero 的创始人还包括游戏总监 Mark Tucker（代表作《辐射 76》《毁灭战士》《赤色联盟》）、艺术总监 Jeff Dobson（《星球大战：旧共和国》《龙腾世纪：审判》《质量效应：仙女座》《圣歌》）以及运营和制作副总裁 Scott Malone（《辐射 76》《毁灭战士》《上古卷轴 Online》）。

虽然这家工作室地点位于奥斯汀，但 T-Minus Zero 采取了远程办公优先的方法，目前正在积极招聘中。

“我们工作室的使命是创造史诗般的、沉浸式的世界，让来自世界各地的玩家能够一起游玩，组成充满活力和热情的社区，”Vogel 说，“网易游戏的团队与我们有着相同的愿景，即创造难忘和有意义的体验，他们把提供支持和创作自由作为首要任务，好让我们能够实现我们的梦想。”

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