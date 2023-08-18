vivo Pad Air 平板今日 10 点开售：11.5 英寸 2.8K 屏，到手价 1799 元起

IT之家 8 月 18 日消息，vivo Pad Air 平板将于今日 10 点正式开售，现已上架电商平台，到手价 1699 元起，提供勇敢粉、自在蓝、轻松银三款配色。

各版本到手价如下：

8GB+128GB：1699 元

8GB+256GB：1999 元

12GB+256GB：2299 元

12GB+512GB：2599 元

▲ 图源 vivo 官网

据IT之家此前报道，vivo Pad Air 平板重 530 克，厚度为 6.67mm，采用一体化无缝金属机身。新平板正面配备 11.5 英寸 2.8K 超感原色大屏，提供 144Hz 刷新率（自适应调节）、P3 广色域，屏幕比例 3:2。平板机身内置 8500mAh 电池，支持 44W 快充。

此外，vivo Pad Air 平板配备骁龙 870 处理器，搭载 OriginOS 3 平板定制系统，支持电脑、手机与 vivo Pad Air 的跨设备跨系统协作，可搭配 vivo Pencil 2 使用。

其它方面，vivo Pad Air 平板支持 3D 全景音频、WiFi-6，后置 800 万像素主摄像头，前置 500 万像素摄像头。

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