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《DOTA2》公布 10 周年庆祝活动：赢得 1 场比赛即可获得 1 件纪念珍藏，至高得 13 件

2023/8/18 11:31:53 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 TanGm 的线索投递！

IT之家 8 月 18 日消息，《DOTA2》游戏现已公布 10 周年庆祝活动：从现在起到 9 月 7 日（周四），赢得一场 Dota 比赛的胜利就会获得一件纪念珍藏，内含十三件与 Dota 传奇岁月相关的特殊物品，玩家赢得 13 场比赛即可集齐这十三件物品。

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十三件物品包括：

  • 2011 年“多弗瑞特和罗西南特”信使

  • 2012 年的熊战士“十周年高山行者套装”

  • 2013 年的冥魂大帝“十周年圣者遗物”

  • 2014 年的信使“十周年片尾”

  • 2015 年的撼地者“十周年深部岩浆之缚”

  • 2016 年的齐天大圣“十周年鲧禹之钺”

  • 2017 年祈求者“十周年通天肩铠”

  • 2018 年“十周年 Gabe Newell 聊天语音”

  • 2019 年虚无之灵“十周年天隐之行”

  • 2020 年“十周年阿哈利姆肉山”

  • 2021 年米拉娜“十周年身心捆绑包”

  • 2022 年地图特效“十周年 2023 年着色特效”

  • 2023 年痛苦魔方

《DOTA2》由《DOTA》的地图核心制作者 IceFrog（冰蛙）联手美国 Valve 公司研发的一款游戏，完整继承了原作《DOTA》一百多位的英雄，于 2013 年 4 月 28 日开始测试。每年的 DOTA2 TI 国际邀请赛吸引了大量玩家关注，中国战队曾获得 TI2（iG 战队）、TI4（Newbee 战队）、TI6（Wings 战队）冠军。

目前，TI12 中国区预选赛正在进行当中（8 月 17-21 日），除了获得直邀的 PSG・LGD 战队，其余中国战队将争夺最后一个正赛入围名额。

IT之家附十三件纪念珍藏海报：

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关键词：DOTA2

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