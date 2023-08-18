《DOTA2》公布 10 周年庆祝活动：赢得 1 场比赛即可获得 1 件纪念珍藏，至高得 13 件

IT之家 8 月 18 日消息，《DOTA2》游戏现已公布 10 周年庆祝活动：从现在起到 9 月 7 日（周四），赢得一场 Dota 比赛的胜利就会获得一件纪念珍藏，内含十三件与 Dota 传奇岁月相关的特殊物品，玩家赢得 13 场比赛即可集齐这十三件物品。

十三件物品包括：

2011 年“多弗瑞特和罗西南特”信使

2012 年的熊战士“十周年高山行者套装”

2013 年的冥魂大帝“十周年圣者遗物”

2014 年的信使“十周年片尾”

2015 年的撼地者“十周年深部岩浆之缚”

2016 年的齐天大圣“十周年鲧禹之钺”

2017 年祈求者“十周年通天肩铠”

2018 年“十周年 Gabe Newell 聊天语音”

2019 年虚无之灵“十周年天隐之行”

2020 年“十周年阿哈利姆肉山”

2021 年米拉娜“十周年身心捆绑包”

2022 年地图特效“十周年 2023 年着色特效”

2023 年痛苦魔方

《DOTA2》由《DOTA》的地图核心制作者 IceFrog（冰蛙）联手美国 Valve 公司研发的一款游戏，完整继承了原作《DOTA》一百多位的英雄，于 2013 年 4 月 28 日开始测试。每年的 DOTA2 TI 国际邀请赛吸引了大量玩家关注，中国战队曾获得 TI2（iG 战队）、TI4（Newbee 战队）、TI6（Wings 战队）冠军。

目前，TI12 中国区预选赛正在进行当中（8 月 17-21 日），除了获得直邀的 PSG・LGD 战队，其余中国战队将争夺最后一个正赛入围名额。

IT之家附十三件纪念珍藏海报：

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