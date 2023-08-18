Netflix 游戏业务上线两年，成功还是失败

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：等等

“我想知道，Netflix 能不能成为游戏界的 Netflix？”

2021 年，当 Netflix 宣布将在自家平台上线游戏产品时，人们并没有感到惊讶，反而兴趣寥寥。在此之前，他们提供的游戏服务都是一些互动影视剧节目，例如风靡一时的《黑镜：潘达斯奈基》《大神偷卡门：偷不偷》等，但这股“游戏”热度并没有持续太久。另外，《Shooty Hoops》之类较早登陆的轻量级游戏对玩家也缺乏吸引力，未能掀起波澜。

但随着 Netflix 收购《奥森弗里》（Oxenfree）系列开发商 Night School Studio 之后，情况开始发生变化。一大批游戏开始涌入平台，其中既有《Into the Breach》《肯塔基 0 号路》等独立佳作，也不乏改编自 Netflix 自有 IP、量级较小的作品，如《妙厨大烤验：极限烘焙》。如今，这家流媒体公司为用户提供了覆盖众多品类，复杂程度和叙事深度各不相同的游戏，过去 2 年在游戏行业的耕耘取得了阶段性的成绩。

Netflix 的游戏没有广告或内购，而是基于订阅模式的盈利方式，这对于 Cardboard Computer 等独立团队来说具有相当的吸引力

作为 Netflix 收购的首批游戏工作室之一，Night School 近期推出了《奥森弗里》续作《奥森弗里 2：消失的信号》（Oxenfree II: Lost Signals），并收获了如潮好评。游戏总监布莱恩特・坎农指出，续作之所以能获得良好口碑，离不开 Netflix 的支持。“我记得工作室被收购时只有 15 人，如今团队已经有 20 多名成员。换句话说，现在有了更多人手来制作更加优秀的游戏。”

团队规模的扩大，也使得 Night School 能够将《奥森弗里 2：消失的信号》带给世界各地的更多玩家。“我们将游戏翻译成 30 种不同语言，考虑到游戏拥有大约 20 万的文字量，这相当不可思议。”按照坎农的说法，续作除了在技术和内容方面有所提升外，Netflix 还允许团队自主创作，这才是带给 Night School 的最大价值。“从创作角度来讲，我们一直能保持团队独立性，这是我个人最关心的事情。”

在许多游戏公司被大厂兼并、重组甚至彻底关闭的环境下，Night School 有能力保持创作的独立性，这一点非常难得。工作室联合创始人、《奥森弗里 2：消失的信号》首席编剧亚当・海因斯承认：“在决定被收购之前，我们确实有些谨慎和紧张。”不过他强调，Netflix 也明白游戏对他们来说是一个全新的未知领域，只有通过合作，才有机会迅速站稳脚跟。

Night School 表示 Netflix 很依赖这些被收购的工作室，渴望与他们共同努力探索如何在新兴的流媒体游戏领域前进

与此同时，Netflix 游戏部门还会积极推进与第三方工作室的合作。

Ripstone Games 是一家英国开发商，前段时间推出了《后翼弃兵：棋盘对战》（The Queen’s Gambit Chess），一款改编自同名热播剧的游戏。Ripstone 擅长为扑克、国际象棋等传统棋牌项目制作电子游戏，并不属于 Netflix，是他们主动向 Netflix 提出了这一想法。

“2020 年 10 月，《后翼弃兵》在 Netflix 首播时一炮走红，直接推动了网上国际象棋爱好者人数飙升。”Ripstone 市场营销和业务发展主管杰米・布雷肖说。他还提到，受疫情期间社交隔离政策的影响，人们纷纷寻找与家人、朋友交流互动的安全方式，并因此爱上了电子游戏。“我们制作的游戏可以完美地满足那些需求，所以联系了 Netflix。”

《后翼弃兵》改编自沃尔特・特维斯的同名小说，在开播 28 天内就突破了 6200 万户家庭的观看新纪录

有趣的是，在当时，Netflix 尚未正式启动游戏业务，甚至还没对外公布。在与 Netflix 的谈判中，Ripstone 的交谈对象是 Netflix 授权团队。“在详细介绍策划案之前，我提了这样一个问题：‘很多公司宣传他们将成为游戏界的 Netflix，我想知道，Netflix 能不能成为游戏界的 Netflix？’他们的反应令我震惊。”布雷肖回忆。

从某种意义上讲，那个问题促使了 Netflix 决定提前公开新业务，同时也完全改变了 Ripstone 为《后翼弃兵》制作游戏的计划。“突然之间，我发现自己准备大谈特谈的所有好想法似乎都行不通了。”布雷肖说，“所以我临时改变了主意，转而向 Netflix 提议为《后翼弃兵》创作一款全新游戏。”

按照布雷肖的说法，为了完成那款作品，双方进行了密切合作。“最让我感到惊讶的是，他们从来没有过度干预，而是一直在学习…… 作为合作伙伴，Netflix 向我们展示了极大的信任、爱和支持，因为他们知道我们懂国际象棋，想帮助我们实现创作愿景。”

在《后翼弃兵》热播近 3 年后，Netflix 推出了这款衍生游戏，完全面向新手玩家，并提供网络对战功能

虽然 Ripstone 和 Night School 仅仅是 Netflix 整个游戏生态系统中的一小部分，但从这两家工作室的经历不难看出，Netflix 倾向于为游戏工作室提供资源，并允许他们自由创作。另一方面，这些接受 Netflix 赞助的工作室也有可能将众多原创 IP 改编成电子游戏。

亚当・海因斯透露，Night School 曾与 Telltale Games 合作开发过一款未对外公布的《怪奇物语》衍生游戏，但后来因 Telltale 突然倒闭而叫停。“老实说，我们经常讨论是否要将某些现有 IP 改编成电子游戏，Netflix 总是直接发话：‘就说你们想做哪个吧。’”

布雷肖也提到，今后也许会围绕 Netflix 的其他剧集制作游戏。“对 Ripstone 来说，围绕人们喜欢玩的游戏建立社区非常重要。台球、扑克等游戏能够让人们聚在一起，肯定能够在 Netflix 平台上拥有一席之地。”

Netflix 在芬兰新开设的内部开发工作室由 Zynga 和 EA 前总经理 Marko Lastikka（左二）领导

通过与游戏工作室的合作，Netflix 还有可能为自家平台上的一些流行游戏创作衍生剧集。“这肯定是我们的目标之一。”海因斯说，“当我创办这家工作室时，就希望我们制作的所有游戏都有机会被改编成电影、电视剧、漫画或其他产品，所以我们对此持开放态度。”

Netflix 的游戏战略很容易让人想起这一平台的早期做法，即投入巨资签约电视剧或电影项目，希望找到能够吸引海量用户观看的内容……Netflix 不愿透露其游戏业务的相关数据，但 2022 年的一份报告指出，在网站所有会员中，只有不到 1% 会玩平台所提供的游戏。但考虑到他们拥有约 2.21 亿会员，游戏的日活用户仍然是个相当庞大的数字（近 170 万）。与此同时，Netflix 即将推出自己的云游戏功能，并正在为即将成立的一家内部工作室招募人手，目的是开发一款 PC 端的 3A 游戏。

在和其他流媒体平台的竞争中，游戏究竟能否为 Netflix 带来优势？Night School、Ripstone 等工作室很乐意帮助 Netflix 找到这个问题的答案。“Netflix 还不知道最好的行动方案是什么，在这一点上，他们对自己和对我们都很坦诚。”海因斯说，“他们只想推出一些游戏，看看玩家和观众的反应，然后在此基础上做出最佳调整。”

本文编译自：https://www.theverge.com/ 2023/7/28/23806991 / netflix-games-oxenfree-2-queens-gambit-chess

原文标题：《Two years later, Netflix is still experimenting with games》

原作者：Ash Parrish

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。