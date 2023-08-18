Netflix 游戏业务上线两年，成功还是失败

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：等等
“我想知道，Netflix 能不能成为游戏界的 Netflix？”
2021 年，当 Netflix 宣布将在自家平台上线游戏产品时，人们并没有感到惊讶，反而兴趣寥寥。在此之前，他们提供的游戏服务都是一些互动影视剧节目，例如风靡一时的《黑镜：潘达斯奈基》《大神偷卡门：偷不偷》等，但这股“游戏”热度并没有持续太久。另外，《Shooty Hoops》之类较早登陆的轻量级游戏对玩家也缺乏吸引力，未能掀起波澜。
但随着 Netflix 收购《奥森弗里》（Oxenfree）系列开发商 Night School Studio 之后，情况开始发生变化。一大批游戏开始涌入平台，其中既有《Into the Breach》《肯塔基 0 号路》等独立佳作，也不乏改编自 Netflix 自有 IP、量级较小的作品，如《妙厨大烤验：极限烘焙》。如今，这家流媒体公司为用户提供了覆盖众多品类，复杂程度和叙事深度各不相同的游戏，过去 2 年在游戏行业的耕耘取得了阶段性的成绩。
作为 Netflix 收购的首批游戏工作室之一，Night School 近期推出了《奥森弗里》续作《奥森弗里 2：消失的信号》（Oxenfree II: Lost Signals），并收获了如潮好评。游戏总监布莱恩特・坎农指出，续作之所以能获得良好口碑，离不开 Netflix 的支持。“我记得工作室被收购时只有 15 人，如今团队已经有 20 多名成员。换句话说，现在有了更多人手来制作更加优秀的游戏。”
团队规模的扩大，也使得 Night School 能够将《奥森弗里 2：消失的信号》带给世界各地的更多玩家。“我们将游戏翻译成 30 种不同语言，考虑到游戏拥有大约 20 万的文字量，这相当不可思议。”按照坎农的说法，续作除了在技术和内容方面有所提升外，Netflix 还允许团队自主创作，这才是带给 Night School 的最大价值。“从创作角度来讲，我们一直能保持团队独立性，这是我个人最关心的事情。”
在许多游戏公司被大厂兼并、重组甚至彻底关闭的环境下，Night School 有能力保持创作的独立性，这一点非常难得。工作室联合创始人、《奥森弗里 2：消失的信号》首席编剧亚当・海因斯承认：“在决定被收购之前，我们确实有些谨慎和紧张。”不过他强调，Netflix 也明白游戏对他们来说是一个全新的未知领域，只有通过合作，才有机会迅速站稳脚跟。
与此同时，Netflix 游戏部门还会积极推进与第三方工作室的合作。
Ripstone Games 是一家英国开发商，前段时间推出了《后翼弃兵：棋盘对战》（The Queen’s Gambit Chess），一款改编自同名热播剧的游戏。Ripstone 擅长为扑克、国际象棋等传统棋牌项目制作电子游戏，并不属于 Netflix，是他们主动向 Netflix 提出了这一想法。
“2020 年 10 月，《后翼弃兵》在 Netflix 首播时一炮走红，直接推动了网上国际象棋爱好者人数飙升。”Ripstone 市场营销和业务发展主管杰米・布雷肖说。他还提到，受疫情期间社交隔离政策的影响，人们纷纷寻找与家人、朋友交流互动的安全方式，并因此爱上了电子游戏。“我们制作的游戏可以完美地满足那些需求，所以联系了 Netflix。”
有趣的是，在当时，Netflix 尚未正式启动游戏业务，甚至还没对外公布。在与 Netflix 的谈判中，Ripstone 的交谈对象是 Netflix 授权团队。“在详细介绍策划案之前，我提了这样一个问题：‘很多公司宣传他们将成为游戏界的 Netflix，我想知道，Netflix 能不能成为游戏界的 Netflix？’他们的反应令我震惊。”布雷肖回忆。
从某种意义上讲，那个问题促使了 Netflix 决定提前公开新业务，同时也完全改变了 Ripstone 为《后翼弃兵》制作游戏的计划。“突然之间，我发现自己准备大谈特谈的所有好想法似乎都行不通了。”布雷肖说，“所以我临时改变了主意，转而向 Netflix 提议为《后翼弃兵》创作一款全新游戏。”
按照布雷肖的说法，为了完成那款作品，双方进行了密切合作。“最让我感到惊讶的是，他们从来没有过度干预，而是一直在学习…… 作为合作伙伴，Netflix 向我们展示了极大的信任、爱和支持，因为他们知道我们懂国际象棋，想帮助我们实现创作愿景。”
虽然 Ripstone 和 Night School 仅仅是 Netflix 整个游戏生态系统中的一小部分，但从这两家工作室的经历不难看出，Netflix 倾向于为游戏工作室提供资源，并允许他们自由创作。另一方面，这些接受 Netflix 赞助的工作室也有可能将众多原创 IP 改编成电子游戏。
亚当・海因斯透露，Night School 曾与 Telltale Games 合作开发过一款未对外公布的《怪奇物语》衍生游戏，但后来因 Telltale 突然倒闭而叫停。“老实说，我们经常讨论是否要将某些现有 IP 改编成电子游戏，Netflix 总是直接发话：‘就说你们想做哪个吧。’”
布雷肖也提到，今后也许会围绕 Netflix 的其他剧集制作游戏。“对 Ripstone 来说，围绕人们喜欢玩的游戏建立社区非常重要。台球、扑克等游戏能够让人们聚在一起，肯定能够在 Netflix 平台上拥有一席之地。”
通过与游戏工作室的合作，Netflix 还有可能为自家平台上的一些流行游戏创作衍生剧集。“这肯定是我们的目标之一。”海因斯说，“当我创办这家工作室时，就希望我们制作的所有游戏都有机会被改编成电影、电视剧、漫画或其他产品，所以我们对此持开放态度。”
Netflix 的游戏战略很容易让人想起这一平台的早期做法，即投入巨资签约电视剧或电影项目，希望找到能够吸引海量用户观看的内容……Netflix 不愿透露其游戏业务的相关数据，但 2022 年的一份报告指出，在网站所有会员中，只有不到 1% 会玩平台所提供的游戏。但考虑到他们拥有约 2.21 亿会员，游戏的日活用户仍然是个相当庞大的数字（近 170 万）。与此同时，Netflix 即将推出自己的云游戏功能，并正在为即将成立的一家内部工作室招募人手，目的是开发一款 PC 端的 3A 游戏。
在和其他流媒体平台的竞争中，游戏究竟能否为 Netflix 带来优势？Night School、Ripstone 等工作室很乐意帮助 Netflix 找到这个问题的答案。“Netflix 还不知道最好的行动方案是什么，在这一点上，他们对自己和对我们都很坦诚。”海因斯说，“他们只想推出一些游戏，看看玩家和观众的反应，然后在此基础上做出最佳调整。”
本文编译自：https://www.theverge.com/ 2023/7/28/23806991 / netflix-games-oxenfree-2-queens-gambit-chess
原文标题：《Two years later, Netflix is still experimenting with games》
原作者：Ash Parrish
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。