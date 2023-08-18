《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏新实机预告放出，141 特遣队众人登场

IT之家 8 月 18 日消息，动视今天发布新闻稿，在分享了《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏新实机预告，显示熟悉的 141 特遣队众人登场，此外还解锁了大量关于这款游戏的内容。

动视表示这款游戏紧接 2022 年《现代战争 II》剧情，玩家可以通过多种方式来完成战役。

《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏重新修改了 2009 款《现代战争 II》中的 16 张地图，整体更加逼真。

动视还面向资深玩家，推出了经典的 Core 6v6 地图，进一步丰富了《现代战争》的相关内容。

《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏还新增 4 张大型多人信游戏地图，引入了全新的 Cutthroat 3v3v3 游戏模式。

动视还确认《使命召唤：现代战争 III 2023》游戏会引入僵尸模式，这是动视首次在重启的《现代战争》系列游戏中引入这种多人游戏模式。

IT之家此前报道，“丧尸模式”的上一次亮相还是在 2021 年的《使命召唤：先锋》之中。

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