兰博基尼 Lanzador 电动汽车渲染图曝光

IT之家 8 月 18 日消息，意大利豪华跑车品牌兰博基尼日前发布预告，表示将于今天召开的蒙特雷汽车周上，展示旗下首款纯电跑车。

国外科技媒体 91Mobile 近日发布报道，表示这款纯电跑车名为“Lanzador”，在西班牙中的意思是“投手”或者“投掷者”。

据兰博基尼 CEO Stephan Winkelmann 透露，新车将是一款 2+2“高性能豪华旅行车”（grand tourer），相比于 Huracan 或新款 Revuelto 来说，更适合日常使用。

这辆车将采用由保时捷领导开发的新平台“SSP Sport”，并计划在 2028 年正式上市。

另据兰博基尼设计总监 Mitja Borkert 表示，这款新车“将保留 100% 的兰博基尼设计基因”，且兰博基尼旗下 Aventador、Huracan 和 SUV 车型 Urus 未来都将会完成电气化改造。

IT之家在此附上外部渲染图如下：

内饰渲染图：

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