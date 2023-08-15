兰博基尼放下内燃机情结，旗下首款纯电动车将于 8 月 18 日亮相

IT之家 8 月 15 日消息，意大利的豪华跑车品牌兰博基尼以其高性能、高价格和独特设计的超跑而闻名，该公司一直对生产纯电动车持谨慎态度，认为电动车无法达到其内燃机车的性能水平。然而，随着电动车技术的不断进步和市场的不断扩大，兰博基尼终于决定推出其首款纯电动车，并将于 8 月 18 日在蒙特雷汽车周上展示。

兰博基尼在其社交媒体上发布了一张模糊的图片，显示了一辆低矮的跑车轮廓，配有一句话：“我们将在蒙特雷车展上揭开未来之谜。”虽然兰博基尼没有透露这辆车的具体型号和细节，但据悉，这将是该品牌的第一款 100% 纯电动车。这辆车将采用由保时捷领导开发的新平台“SSP Sport”，并计划在 2028 年正式上市。

IT之家注意到，兰博基尼首席执行官斯蒂芬・温克尔曼（Stephan Winkelmann）在去年接受 Auto Express 采访时表示，其首款纯电动车将更适合“日常使用”，并拥有 2+2 座位、两门和更高的离地间隙。他还表示：“纯电动车甚至可以比内燃机车更具情感。” 兰博基尼设计总监米特亚・博克特（Mitja Borkert）则表示，这款新车“将保留 1000% 的兰博基尼设计基因”，并与该品牌的其他三款车型 —— 阿文塔多尔（Aventador）、飓风（Huracan）和乌鲁斯（Urus）—— 有所区别，这三款车型都将在未来进行电气化改造。

然而，与其他已经推出或即将推出全电动超级跑车的竞争对手相比，兰博基尼显然已经落后了一步。而且，在 2028 年之前，电动汽车市场可能会发生巨大的变化和发展，届时兰博基尼能否保持其品牌价值和地位还有待观察。

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