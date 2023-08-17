兰博基尼发布旗下首款纯电车型预告，将是一款四座旅行车

IT之家 8 月 17 日消息，超跑品牌兰博基尼今日凌晨通过推特发布了首款纯电车型的预告视频。这段 15 秒的影片起初从城市的高楼大厦中取景，随后转场至一位女模特的眼睛，随后太空、彗星等元素依次出现，这款神秘新车的轮廓最后亮相。

虽然这段短片中仅仅出现了新车的车头轮廓，但还是能看到部分新车的明显特征。IT之家汇总如下：

车头采用“=”字形前大灯。

车身姿态较高，初步排除该车是一台超跑车型。

车身姿态较高的同时，车顶高度较低。

结合此前兰博基尼放出的另一则预告，该车侧面看上去拥有四座轿跑的姿态，棱角分明的设计也很好地继承了兰博基尼以往的设计语言。据兰博基尼 CEO Stephan Winkelmann 透露，新车将是一款 2+2“大型旅行车”（grand tourer），相比于 Huracan 或新款 Revuelto 来说，更适合日常使用。

据悉，新车将在 8 月 18 日举行的蒙特雷汽车周上展示这款新车。这辆车将采用由保时捷领导开发的新平台“SSP Sport”，并计划在 2028 年正式上市。

另据兰博基尼设计总监 Mitja Borkert 表示，这款新车“将保留 1000% 的兰博基尼设计基因”，且兰博基尼旗下 Aventador、Huracan 和 SUV 车型 Urus 未来都将会完成电气化改造。

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