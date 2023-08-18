专家推荐磁带存储方案：每年每 TB 碳排放仅为硬盘方案 3%

IT之家 8 月 18 日消息，IEEE Journal Watch 栏目近日发布文章，表示在推进环保存储过程中，磁带存储不失为一种优秀的解决方案。

IBM 数据存储业务资深专家、亚利桑那州数据存储顾问布拉德・约翰斯（Brad Johns）认为，在可以预见的未来，磁带解决方案不仅可以降低碳足迹，也可以降低成本，是一种更环保、更便宜的替代品。

图源：pvsm

根据 IDC 公布的统计数据，2018 年所产生的数据总量为 33 Zbytes；而到 2025 年，预估会达到 175 Zbytes。

IDC 和希捷在 2021 年的统计报告称，62% 的数据写入 HDD、9% 写入 SSD，还有 15% 存储在磁带上。

Johns 表示目前 60% 存储的数据都是“冷数据”（cold data），也就是指不会经常访问的，将这些数据转移存储到磁带上是非常不错的选择。

Johns 表示硬盘的平均使用寿命约为 5 年，希捷以 Exos X18 为例，表示每年每 TB 会产生 2.5 千克当量的二氧化碳。

而相比较而言，磁带存储寿命可以超过 30 年，以 Fujifilm 的 LTO 9 进行计算，每年每 TB 仅产生 0.07 千克当量的二氧化碳，为硬盘的 3%。

Johns 表示如果将所有“冷数据”转移到磁带方案上，每年全球碳排放量可以减少 7900 万吨，减少 58%。

而且成本更低，以同样存储 100PB 的数据为例，磁带存储方案费用 9476339 美元（IT之家备注：当前约 6917.7 万元人民币），而硬盘方案费用为 17707468 美元（当前约 1.29 亿元人民币）。

磁带存储方案还可以减少电子废物，以存储 100PB 数据为例，硬盘方案存储每隔 5 年更换一次设备，10 年会产生 7.4 吨的垃圾；而磁带方案每隔 10 年更换一次设备，产生 3.6 吨垃圾。

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