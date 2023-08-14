特斯拉回应“机场禁止入内”：哨兵模式数据仅存储在车辆本地，无法远程查看

IT之家 8 月 14 日消息，据九派新闻今日报道，8 月 12 日，湖南岳阳，有网友爆料称，三荷机场的停车场立有告示，写道“涉密管制区域，禁止特斯拉入内”。机场公安接线人员表示确实贴有这样的告示。原因在于，特斯拉车辆带有某种模式，车主离开后会对车身周边环境进行录像。该工作人员说，现在很多单位都禁止特斯拉入内，机场员工的特斯拉也不能进入。

对此，特斯拉官方微博今日晚间发布公告，针对近日网友关心的特斯拉“哨兵模式”进行了回应，IT之家附公告如下：

哨兵模式（一些品牌也称为“守卫模式”）是目前主流智能汽车标配的一种智能安全配置，并非特斯拉独有。特斯拉车辆出厂时，该功能默认处于关闭状态，需要车主手动开启才能使用。

在手动启用哨兵模式后，车辆上锁并挂驻车挡时，如果检测到附近可能存在损害或者盗窃车辆等威胁时，系统会向车主发出警报，并记录车辆周围的可疑活动，将视频片段保存在已安装的 USB 设备中，为用户带来用车安全保障。目前该功能已协助警方破获了多起车辆损害和失窃案件。与一些品牌可以通过哨兵模式远程查看车辆周围环境不同，目前特斯拉车辆的这些数据只离线存储在车内 USB 设备中，车主和特斯拉均不能远程在线查看。

另外，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021 年 10 月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点工作。

非常感谢网友们的关心，让我们一起加速世界向可持续能源的转变。