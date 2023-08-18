奔驰在国内召回部分进口及国产汽车超 23 万辆，涉及 C 级、E 级、G 级等

IT之家 8 月 18 日消息，日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，共计召回超 23 万辆汽车。

其中，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司自 2023 年 10 月 20 日起，召回生产日期在 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，部分进口 C 级、E 级、G 级、S 级、CLS、AMG GT、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV 汽车，共计 90280 辆。

北京奔驰汽车有限公司自 2023 年 9 月 15 日起，召回生产日期在 2021 年 7 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日期间，部分国产 C 级、E 级、GLC SUV 汽车，共计 120088 辆。

福建奔驰汽车有限公司自 2023 年 12 月 15 日起，召回生产日期在 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 8 月 30 日期间，部分国产 V 级、威霆汽车，共计 20881 辆。

▲ 图源奔驰官网

IT之家从国家市场监管总局网站了解到，以上三家奔驰公司的召回原因一致，均为本次召回范围内部分车辆因燃油泵的叶轮不满足材料特性的要求，叶轮变形并与燃油泵壳体发生摩擦、阻力增大。极端情况下，可能造成燃油泵停止工作，导致车辆行驶中熄火，存在安全隐患。

三家奔驰公司均表示，将通过授权经销商，为召回范围内车辆免费更换燃油输送模块，以消除安全隐患。

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