消息称三星暂停第六代 V-NAND 成熟制程报价，低于 1.6 美元者全面停止出货

IT之家 8 月 18 日消息，据台湾地区“工商时报”今日报道，三星日前已经下令暂停存储芯片第六代 V-NAND 成熟型制程报价，低于 1.6 美元者（当前约 12 元人民币）全面停止出货。

据悉，已有两大厂商证实这一消息，并表示“先前该产品 1.45-1.48 美元（IT之家备注：当前约 10.56 - 10.78 元人民币）低价位，未来不会再出现了”，这意味着存储芯片价格即将迎来全面涨价，而这其中的成本也将继续落在消费者上。

据悉，在 NAND Flash 调涨趋势下，不少提供存储解决方案的工厂近日都宣布暂停报价及接单，并宣称将配合原厂报价调高 8%-10%，当下产业涨价风向愈发明确，而 NAND 价格逐步朝制造成本线靠拢。

近期 NAND 涨价传言不断，许多中小型客户均计划趁涨价前再拉低价囤货。随着三星原厂减产动作不断，存储芯片模组业者也配合涨价，有助于推动 OEM 客户重启备货，从存储芯片业界近期释出的信号来看，产业景气确有接近谷底迹象。

据悉，封测厂“南茂”在 2023 年下半年展望中明确指出，DRAM 订单将迎来回温，NAND 模组厂也已将陆续恢复生产，2024 年系列元件生产有望进入复苏周期。存储芯片控制 IC 设计厂商“慧荣科技”此前也指出，公司第三季营收有望环比增长 15%-20%，毛利率则持稳往上。

IT之家前日曾报道，因业务低迷，消息称三星计划暂停部分工厂 NAND 闪存生产，该产线主打的便是 128 层堆叠的第 6 代 V-NAND 成熟制程产品。不过台媒同时指出，存储芯片短期出货还有望出现反弹，这主要是因为苹果将在今年秋季发布 iPhone 15 系列手机。

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