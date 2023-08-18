联想推出两款问天 AI 大模型训练服务器：搭载英特尔至强处理器和英伟达 H800 GPU

IT之家 8 月 18 日消息，联想今日发布两款问天系列 AI 服务器新品 ——AI 大模型训练服务器 WA7780 G3 与 AI 训推一体服务器 WA5480 G3。

联想表示，问天 WA5480 G3 AI 训推一体服务器，是联想问天品牌中的一款 4U 机架式 AI 服务器，支持多元的算力和丰富的生态，能够为 AI 模型的训练推理提供极致可靠的算力，加速人工智能在千行百业的落地，从而推动各行业乃至整个社会的智能化变革进程。

IT之家整理联想问天 AI 大模型训练服务器参数如下：

联想问天 WA7780 G3 AI 大模型训练服务器基于第四代英特尔至强可扩展处理器，支持 8 颗 H800 NVLink GPU，拥有高达 640GB 的 HBM3 高速显存，通过 NVLINK GPU 间互联带宽高达 400GB/s，将 AI 算力提升了 3.44 倍，至高可达 32P FLOPS AI 算力。

联想问天 WA5480 G3 AI 训推一体服务器采用 2 颗第四代英特尔至强可扩展处理器，支持最新 PCIe 5.0，通过 PCIe 扩展，最多可以支持 10 张包括最新 NVIDIA H800 GPU 在内的，多类型、多品牌 AI 加速卡。

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