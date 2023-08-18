每天 3400 万张，报告称过去 18 个月里 AI 已生成 150 亿张图片

IT之家 8 月 18 日消息，根据 Everypixel Journal 公布的统计报告，自 2022 年以来，在过去 18 个月时间里，人工智能已经生成了 150 亿张图片，相当于人类摄影师 150 年拍摄的量。

报告中指出在生成的 150 亿张图片中，其中 80% 来自开源模型，人们使用 AI 生成工具，每天创建 3400 万张图片。

IT之家在此梳理该报告主要内容如下：

自 2022 年以来，使用文本生成图片算法，已经创建了 150 亿张照片。而作为比较，人类摄影师从 1826 年到 1975 年，经过了 150 年才达到 150 亿张。

人们平均每天创建 3400 万张图像，最受欢迎的生成工具是 DALL-E 2。

Adobe Firefly 是增长速度最快的，发布仅仅 3 个月，就已经生成了 10 亿张图片。

125.90 亿张图片使用开源生成式 AI 模型、服务和平台创建，占比大约 80%。