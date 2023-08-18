深蓝 S7 车型获 Deepal OS 1.3 版本 OTA 升级：新增后台 App 管理，引入百度网盘 / 联想浏览器

IT之家 8 月 18 日消息，深蓝汽车 CEO 邓承浩今日通过微博宣布深蓝 S7 车型获得第一轮 OTA 升级。其称此次升级“新增了很多功能”，此前已于深蓝 SL03 上线的手机互联也将登陆深蓝 S7，目前处于手机厂商认证阶段。

IT之家附本次 OTA 更新内容如下：

智能交互 优化 OTA 升级过程中文本、界面显示及升级性能。

新增 Dock 栏部分功能键自定义功能，可以选择您常用的功能加入 Dock 栏。

在 Dock 栏中，新增【任务管理器】功能，方便管理后台应用任务。

新增语音进入【情景模式】中【小憩模式】选项。

优化胎压监测、电池电量低、盲区监测、手势识别成功等功能文字提示。

优化【副驾屏幕旋转】进度条控制效果，控制更流畅。 车机视觉 优化空调功能界面出风 UI 动态效果。

缩小座椅调节在中控屏上弹窗界面。 控制优化 增加 AR—HUD 显示模块自定义设置，可分别对“导航信息显示”、“车辆预警偏离”、“盲区并线辅助”、“行人及车辆标记”等显示模块进行开关。

在车机端中控屏，新增 4 个功能开关设置。 -新增“前照灯延时”功能开关及时间设置选项，时间设置有“15s”、“30s”、“60s”3 个选项； -新增“迎宾灯效”功能开关，选择关闭后，车辆解锁时只有转向灯闪烁； -新增“后排面板儿童锁”，防止后排儿童误操作； -语音页面新增“开机欢迎语”开关。 驾驶体验 优化方向盘转向手感，驾控更随心。

优化并线辅助、后倒车雷达的音效。 生态应用 新增“百度网盘”、“乐听头条”、“阿基米德”、“联想浏览器”、“水果忍者”等 8 个生态应用（部分应用已上线应用商城，爱奇艺已经启动开发）。 其他优化 修复了氛围灯偶发不随音乐律动的问题。

深蓝汽车 CEO 邓承浩 8 月 5 日宣布，深蓝 S7 总交付量已经达到 10239 台，标志着该车型“成为上市到交付破万最快的新能源车型”。

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