《我的世界》有望原生支持微软 Xbox Series X|S 游戏机，相关版本通过德国分级

IT之家 8 月 18 日消息，Xbox Series X|S 平台长期没有官方原生版本的《我的世界：基岩版（Minecraft Bedrock Edition）》，IT之家早前曾报道，微软 Xbox 负责人菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）在微软与联邦贸易委员会就“收购动视暴雪一案”的法庭诉讼中，宣称：“《我的世界》没有 PS5 原生版本的原因，主要是因为索尼没有提供开发者套件”。

不过无论是 PS5 平台还是微软自家的 Xbox Series X|S 平台，实际上《我的世界》都没有对这两个平台推出原生版本，两个平台都只能以“兼容模式”游玩上时代平台的对应版本。

而近日 Xbox Series X|S 版本的《我的世界》在德国游戏分级机构 USK 获得了评级，这意味着《我的世界》马上就要迎来 Xbox Series X|S 原生版本，但 PS5 平台的原生版本何时将问世目前还不得而知。

▲ 图源 德国分级机构

IT之家认为，即使是 Xbox Series X|S 原生版本的《我的世界：基岩版》，预计也将不具备光线追踪功能，事实上微软在对待 Xbox 平台的《我的世界：基岩版》上一直宣传大于实际，Hololens 上的“技术演示全息版本”昙花一现，而早在 Xbox One S / X 时期，微软就宣布了在 Xbox One X 上运行的“Super Duper Graphics Pack”光影资源包，但最终该资源包被砍，微软表示将在 Xbox Series S / X 提供“光线追踪”的原生版本以满足玩家要求，但微软仅仅在 2020 年进行了相关演示，后来便无疾而终。

▲ 《我的世界》基岩版 1.15 版本“光线追踪测试”时期 Xbox Series X 平台演示，图源微软

微软及 Mojang 工作室 2022 年以来都没有特别强调《我的世界：基岩版》的光线追踪能力，加之《我的世界》已经迎来 1.20 大版本（今年剩下的时间以修复“特性”为主），结合 Mojang 工作室对《我的世界：基岩版》光追“一锤子买卖（不包更新）”的态度，因此预计 Xbox Series X|S 用户只能在该平台玩到 8K / 120 帧的原版《我的世界》体验。

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