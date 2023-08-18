创新科技官宣将发布首款配备“固态微型扬声器”的 Creative TWS 耳机

IT之家 8 月 18 日消息，xMEMS 实验室是一家在业界具有一定“声音”的工作室，其在今年 4 月披露了“旨在取代耳机、助听器和其他音频可穿戴设备中线圈式扬声器”的固态微型扬声器技术。xMEMS 实验室日前宣布，其将与创新科技公司（Creative Technology）合作，推出一对“真正的无线耳机”。

据悉，xMEMS 实验室设计的“固态微型扬声器”，即传统扬声器中的纸质 / 塑料振膜被硬度更高的硅膜取代，而线圈和磁铁则换成了薄膜压电致动器。

▲ 图源 创新科技

创新科技公司表示，他们即将推出名为 “Creative TWS”的耳机，官方表示，“用户可以享受到大大改进的空间音频效果，由于新款耳机的‘相位一致性’比传统耳机‘单元驱动器’更高，因此可以展示出更多的细节和分离度”。

▲ 图源 创新科技

我们不需要等待太长时间就能得到全新音频技术的实际证明，因为首款采用 xMEMS 技术的真无线耳机预计将于今年晚些时候发布。

创新科技公司首席执行官 Song Siow Hui 表示：“作为一家致力于提供卓越音质体验的音频公司，Creative 很高兴能与 xMEMS Labs 合作，将其创新的 MEMS 技术集成到我们的 TWS 产品中，我们有信心让我们的 TWS 产品将在市场上脱颖而出，为用户带来卓越的音质、舒适度和时尚感。”

IT之家经过查询得知，目前这款 Creative TWS 耳机还没有正式上架官网及电商平台，预计还需要一段时间才能和小伙伴们见面。

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