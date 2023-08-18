英特尔锐炫显卡 DX11 性能更新，全新 PresentMon Beta 工具上线

IT之家 8 月 18 日消息，英特尔今日宣布，旗下锐炫显卡正式推出 DirectX 11 驱动更新，为 PC 游戏玩家带来更强劲性能，同时发布全新 PresentMon Beta 工具帮助发烧友和游戏社区更好地衡量和评估系统性能。

英特尔表示，去年英特尔锐炫台式机产品发布时，英特尔承诺过锐炫显卡会持续优化升级，带来更出色的体验。现在，英特尔锐炫的 DirectX 11 游戏的性能得到了提升，性能更强劲，体验更流畅，正如今年年初 DX9 游戏获得重要提升一样。

通过最新 Game On 驱动的发布，英特尔提升了英特尔锐炫显卡在运行一系列备受欢迎的 DX11 游戏的性能 —— 为游戏玩家带来平均约 19% 的帧率提升，平均约 20% 的 99th Percentile 帧率流畅度提升。对于拥有英特尔锐炫 A750 显卡的用户，可以直接下载最新驱动，在《守望先锋 2》、《DOTA 2》、《Apex Legends》等游戏中获得体验升级。

此次更新揭开了英特尔锐炫 DX11 优化的序幕，上述游戏只是本次优化的开始，英特尔将陆续为用户带来更多游戏的体验升级。

英特尔表示，此次 DX11 的优化升级是英特尔在软件优化和游戏技术集成方面践行对玩家承诺的又一力证。自台式机显卡发布以来，英特尔累积发布了 30 次驱动更新，为 57 款新游戏提供发售首日（Game on）优化支持，并为众多游戏提供了很多其他方面的改进。由 AI 驱动的英特尔 XeSS 技术在游戏领域发展势头迅猛，现已获得超过 70 款游戏的支持。

英特尔还为发烧友带来了一款名为“PresentMon”的工具，这是一款英特尔在多年前开发的工具。“PresentMon”可以为许多用于图形性能分析的软件提供支持。今天，英特尔发布了英特尔 PresentMon 的第一个测试版本，通过对该工具的全面优化升级，为发烧友们带来更加易于使用的体验。此外还添加了新功能，方便玩家进行游戏性能分析。

英特尔 PresentMon 可以提供一些炫酷功能，首先是全新的 Overlay（叠加视图）。

Overlay 可以在运行游戏时在屏幕上显示性能数据，帮助玩家实时遥测 GPU 的电压和温度等，实时分析大量信息。同时也可以查看 99th Percentile 帧时间与 GPU 占用率图表。对于想要了解系统运行情况，探究背后技术的玩家，英特尔 PresentMon 能够带来令人惊艳的体验。

PresentMon Beta 带来的另一个炫酷功能是称为“GPU Busy”的全新指标。它不仅非常“极客”，而且反应迅速。简而言之，用户通过它可以看到 GPU 实际使用了多少时间进行实际渲染而不是处于等待状态，或者在运行游戏的 PC 是否处于 CPU 和 GPU 平衡，这些都让“GPU Busy”指标看起来既实用又有趣。欢迎大家深入了解这个指标，未来英特尔也会带来更多这方面内容的分享。

英特尔 PresentMon 所采集的数据可以用于赛后分析，适用于评估所有 GPU 厂商，并可以在 DirectX 9、11、12 和 Vulkan 上运行，也包含许多用于 PresentMon 的命令行工具。开发人员可以在自己的应用程序上独立使用 PresentMon，英特尔也会持续对该工具提供支持。

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