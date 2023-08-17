微星将推出 Z790 MAX 主板，支持英特尔 14 代 Raptor Lake Refresh 处理器

IT之家 8 月 17 日消息，微星正准备推出全新的 Z790 MAX 系列主板，该主板将支持英特尔第 14 代 Raptor Lake Refresh 系列 CPU，配备 WiFI 7 等功能。

实际上，微星早在台北国际电脑展上就展示过 MSI Z790 MAX 系列主板，包括 MEG ACE MAX、MPG Carbon MAX WIFI、MPG EDGE MAX WIFI 和 MAG Tomahawk MAX 四款型号。

Wccftech 现在放出了这几款主板的图片，我们一起来看一下吧。

正如预期所料，这些主板将全面支持英特尔 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面处理器以及更快的 DDR5 内存。并将对 VRM 进行调整，以支持更高 TDP，并将采用更好的散热设计，关于 14 代 CPU 的信息可参见IT之家此前报道。

微星 MEG Z790 ACE MAX 主板

微星 MEG Z790 ACE MAX 基于 LGA 1700 平台，采用了 24 相 DUET Rail 供电设计，包括 105A SPS Dr.MOS 供电，拥有双 8pin 电源连接器、四个 DDR5 DIMM 插槽（支持 7600 MT/s+ 和 192 GB 容量）。

该主板具有 5 个 M.2 插槽、2 个 PCIe 5.0 x16 插槽以及 1 个 Gen 4 x8 插槽。虽然大部分 I / O 保持不变，但这一点新主板最大升级之处在于 WIFI 7 和 5.0 GbE LAN 支持。

微星 MPG Z790 Carbon Max WIFI 主板

Z790 CARBON MAX WIFI 和 Z790 EDGE MAX WIFI 十分相似，Carbon 采用隐形黑色设计，而 Edge 则采用乳白色作为主题。

Carbon Max 采用 19 相直出式 105A SPS Dr.MOS 供电，而 EDGE Max 则采用 16 相以及 90A SPS Dr.MOS 供电。

Carbon Max 主板最高支持 DDR5-7600+ 内存，而 Edge 则支持 DDR5-7200+ 内存。这两款主板都具有 WIFI 7 功能，而且 Carbon 还有板载 5 GbE LAN 口，而 Edge 则支持 2.5 GbE。

微星 MAG Z790 战斧 MAX WIFI 主板

这几款主板中最便宜的就是它，这款主板采用 16 相 VRM 设计，具有 90A SPS Dr.MOS 供电，支持 DDR5-7200+ 内存和 WIFI 7，带 2.5 GbE LAN 口，而且外观看起来别具一格。

它还提供了大量常用接口，例如四个采用 Shield Frozr 技术的 M.2 插槽、8 个 SATA III 接口、两个全长 PCIe 插槽和大量 I / O，其中包括两个 Type-C 接口。

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