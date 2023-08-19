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苹果新款 Apple Watch 踪迹现身蓝牙数据库，有望 9 月发布

2023/8/19 6:22:45 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 19 日消息，根据蓝牙 SIG 产品数据库页面显示，苹果已经提交了名为“WatchOS Profile Subsystem 2023”的清单，表明为 9 月份推出的 Apple Watch 做准备。

该清单并未透露任何信息，IT之家注：苹果公司目前在售的 Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 和 Apple Watch Ultra 均支持蓝牙 5.3。

彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）日前发布的 Power On 时事通讯中，表示 S9 将提供自 Series 6 以来首次“显著的速度改进”。

苹果在 Apple Watch Series 4 中配备 1GB 内存，在 Series 6 到 Series 8 系列中配备 1.5GB 内存。A15 使用了与 A13 相同的 LPDDR 4x 规格内存，目前无法判断苹果是否会增加内存。

从 A13 升级到 A15 最大的变化在于生产工艺，A15 采用台积电的第二代 5nm 工艺--N5P 制造。

该媒体基于 A13（7nm）和 A15（5nm）的性能差异，推测 S9 芯片的的性能可以提高 40-50%，功耗减少 30%。

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关键词：Apple Watch

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