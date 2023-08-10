Apple Watch 升级 watchOS 10 Beta 5 后，添加 NameDrop 支持

IT之家 8 月 10 日消息，消息源 @Aaronp613 近日表示，Apple Watch 在安装昨日发布的 watchOS 10 Beta 5 更新之后，添加了对 NameDrop 功能的支持。该功能是苹果现有 AirDrop 功能的延伸，可以轻松分享联系人信息。

用户只需将两台 iPhone 放在一起，或者将一台 iPhone 和一块 Apple Watch 放在一起，可以向对方 iPhone 发送你的电子邮件账号和电话号码，以及你的“海报”。

IT之家在此附上苹果官方对这项功能的描述：

NameDrop 是一项全新隔空投送体验，用户可以将 iPhone 靠近另一台 iPhone，从而与指定接收者共享联系人信息。 用户还可选择想要共享的具体联系人信息，重要的是还可以选择不希望共享哪些信息。用户还可以用同样的方式共享照片或链接等内容。 Apple Watch 用户还可在联系人 App 的卡片中轻点分享按钮，或轻点表盘上的卡片的复杂功能，随后将 Apple Watch 与他人的 Apple Watch 放在一起，来使用 NameDrop 功能。 与所有隔空投送体验一样，这些新功能可通过加密链接安全地共享内容。

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