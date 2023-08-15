更准确追踪力量训练，苹果为 Apple Watch 研究应变传感器

IT之家 8 月 15 日消息，根据国外科技媒体 myhealthyapple 报道，苹果公司为了让 Apple Watch 更好驾驭力量训练场景，目前内部正在研究应变 （计） 式传感器。

根据苹果健康技术团队的招聘信息，苹果公司正在招募模拟电子产品的工程师，希望利用执行器，温度传感器，应变计和光电二极管等，研发出更优秀的机电系统。

这表明入选的工程师将帮助设计，构建，测试和排除早期原型健康硬件的故障，苹果团队可能正在 Apple Watch 上推进生物力学的研究和开发。

IT之家注：Apple Watch 当前的传感器包含致动器，温度传感器和光电二极管，但并没有应变计。

应变计主要测量施加力时电阻的变化，目前广泛应用于运动跟踪和生理监测系统。

在实际应用场景中，研究人员可以通过应变计作为非侵入式应变传感，准确测量人体皮肤的全方位应变，以及监测血压。

Apple Watch 目前主要在跑步、骑自行车等有氧运动中追踪卡路里、时间和心率等数据，但在力量训练场景下，由于心率和负荷不成比例，因此无法提供准确的洞察力，而引入应变计，可以改善力量训练场景下的活动追踪。

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