苹果和英特尔等公司组建商业团体，抗议印度限制 PC 进口

IT之家 8 月 19 日消息，根据彭博社报道，以英特尔、苹果公司为代表的美国公司近日成立新的商业团体，已经向美国商务部表达担忧，抗议印度实施 PC 进口限制，声称此举将损害新德里成为全球制造业中心的雄心，并损害消费者。

IT之家此前报道，印度为了促进本土制造业，于 8 月 4 日宣布对进口笔记本电脑，平板电脑和个人电脑实施许可要求。

业内高管表示，印度施行进口许可制度意味着延长每款产品进入印度市场的等待时间，尤其需要考虑提前申请，以满足节日期间的销量需求。

该措施原本宣布 8 月 4 日当日立即生效，不过由于各方阻力，随后宣布推迟到 11 月 1 日。

该商务团体包括苹果、英特尔在内的 8 家美国跨国公司，团体致信美国商务部，希望通过政府间的沟通和交流，让印度重新考虑这项措施。

根据彭博社看到的一份联合备忘录，该商务团体认为印度新规“可能会严重扰乱贸易，阻碍印度更紧密地融入全球供应链的努力，并损害两国的企业和消费者”。

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