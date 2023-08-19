科技昨夜今晨 0819：消息称 iPhone15 支持 35W 充电、苹果入华 30 周年，库克发文庆祝、三星展示“零边框全面屏”技术

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 19 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、消息称苹果 iPhone 15 系列支持有线 35W 充电

根据国外科技媒体 9to5Mac 报道，苹果下月发布的 iPhone 15 系列最高支持 35W 的有线充电。目前无法确认的一点是，是 iPhone 15 Pro 机型，还是 iPhone 15 全系机型支持 35W 有线充电，这有待后续苹果官宣。>> 查看详情

2、“稚晖君”离职华为创业产品首秀，智元机器人“远征 A1”发布

以“天才少年”身份加入华为的稚晖君于去年底宣布离职，创业智元机器人，时隔半年多，他带来了自己创业的第一款产品 —— 智元机器人远征 A1。在 8 月 18 日上午的发布会直播中，稚晖君正式公布了“远征 A1”智元具身智能机器人。>> 查看详情

3、苹果入华 30 周年：库克发文庆祝，Apple Store 中国首店将举行线下活动

苹果公司 CEO 蒂姆・库克 8 月 18 日早间发文，庆祝苹果进入中国 30 周年，并表示“衷心感谢所有的同事、顾客和合作伙伴”。此外，苹果官方新闻稿也发文庆祝入华 30 周年，库克在新闻稿中表示：“30 年来，我们为能服务当地民众而深感自豪 —— 与我们的顾客分享最新的创新成果，并回馈我们所在的社区。我们将继续尽自己的一份力量来丰富中国顾客的生活，帮助他们建立连接并充分发挥他们的创造潜能，竭尽全力让世界变得更美好。”>> 查看详情

4、仅瓜分到 15% 台积电 3nm 产能，消息称高通骁龙 8 Gen4 重返台积电、三星共同生产模式

关于骁龙 8 Gen 4 芯片的爆料，过去几个月出现了多个版本，而最新消息称高通划分了台积电 15% 的 3nm 产能，将重返台积电、三星共同生产模式。报道称高通将于今年 10 月发布骁龙 8 Gen 3 芯片处理器，和联发科天玑 9300 一样，将采用台积电的 N4P 工艺节点。>> 查看详情

5、奇瑞回应与华为合作：新品牌隶属奇瑞旗下，定位相当于电动化宝马

奇瑞汽车执行副总经理、汽车工程技术研发总院院长高新华 8 月 17 日受访时表示，奇瑞与华为合作打造的新品牌智界相当于电动化的“宝马”，星纪元品牌是电动化“奔驰”，两品牌针对不同人群。>> 查看详情

6、消息称比亚迪将进军保险行业：易安财险公众号更名比亚迪财险

比亚迪此前斥资 36 亿元收购易安财险，8 月 17 日，易安财险公众号正式更名为比亚迪财险，公众号简介宣称，“比亚迪保险以客户为中心，致力于运用互联网思维，提供个性化、差异化风险保障方案”，这意味着比亚迪已正式进军到了保险行业。>> 查看详情

7、今年底上海合规网约车要达八成，滴滴将清退 2.5 万台不合规车辆

据澎湃新闻报道，8 月 18 日上午，上海市道路运输局联合相关部门对滴滴出行进行了约谈，上海市道路运输管理局在约谈现场明确，到 2023 年底，上海合规的网约车要达到 80%。滴滴方面表示，到今年 9 月底，要清退全市 2.5 万台不合规车辆。>> 查看详情

8、三星展示“零边框全面屏”技术，苹果 iPhone 手机未来有望搭载

从趋势图上可以看到，手机屏幕技术已经由水滴屏、刘海屏过渡到打孔屏阶段，下一阶段三星将推出零边框全面屏技术，并且将进一步提升 UPC 技术（屏下摄像头）。此前有报道称，应苹果公司的要求，三星和 LG 公司正在开发无正面边框的 iPhone OLED 显示屏，现在这一消息得到侧面证实。>> 查看详情

9、吉利银河 L6 配置公布：四款车型，亏电油耗 4.55L / 综合续航 1370km

吉利银河 L6 的部分配置信息公开，新车将登陆 8 月 25 日举行的成都车展，即将开启预售。该车可实现 6.3 秒百公里加速、247km/h极速、最高 125km 纯电续航 / 1370km 综合续航、百公里亏电油耗 4.55L。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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