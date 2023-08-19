明年下半年量产，消息称国内厂商首搭三星 1 英寸大底 5000 万像素 GN6 传感器

IT之家 8 月 19 日消息，根据消息源 @Tech_Reve 爆料，三星计划明年下半年量产 HP7、GN6 和 HU1 三款 ISOCELL 传感器，并表示国内手机厂商将会率先使用 GN6 传感器。

爆料称三星计划于 2024 年下半年量产 ISOCELL GN6 传感器，配备 5000 万像素，像素点尺寸为 1.6μm。这款传感器采用 1 英寸大底，在上市后将会和索尼的 IMX989 传感器正面竞争。

在后续推文中表示，三星的这款 GN6 传感器主要供应国内手机厂商，并不会装备在自家 Galaxy 机型上。

IT之家从后续推文中还获悉，三星目前正在开发像素尺寸 0.6μm 的 2 亿像素 ISOCELL HP7 传感器，原本计划应用于 Galaxy S25 Ultra 设备上，只是由于成本太高，最终选择放弃。

三星此外还在研发 3.2 亿像素和 4.4 亿像素（HU1）的传感器，预估 Galaxy S26 Ultra 会使用 3.2 亿像素传感器。

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