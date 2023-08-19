摩托罗拉 Moto G54 / G84 手机渲染图曝光

IT之家 8 月 19 日消息，消息源 @Evleaks 今天发布推文，分享了摩托罗拉 Moto G54、Moto G84 两款安卓手机的高清渲染图。

Moto G54

@Evleaks 本次曝光的渲染图显示，该机会有 Outer Space、Coronet Blue 和 Ambrosia 三种颜色。

基于此前掌握的信息，Moto G54 内部代号为“Cancun 5G”，型号为“XT-2343-1”，配备刷新率为 120Hz 的 6.5 英寸 FHD+ 屏幕，此外渲染图背面显示该机配备 5000 万像素主摄。

IT之家从报道中还获悉，Moto G54 正面配备 1600 万像素前置摄像头，8GB 的内存和最高 256GB 的存储空间，配备 5000mAh 容量电池。

Moto G84

Moto G84 手机型号为“XT2347-2”和“XT2347-1”，采用 120Hz OLED 屏幕，5000mAh 容量电池，支持 33W 充电，会提供 4GB+128GB 和 8GB+256GB 组合。

渲染图信息显示 Moto G84 配有带光学防抖的 5000 万像素主摄，摩托罗拉预估将于今年第 3 季度推出 Moto G54 / G84 两款机型。

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