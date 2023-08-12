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摩托罗拉 X40 手机 OTA5 更新：新增分屏全屏手势，修复逆水寒 GPU 版本不兼容问题

2023/8/12 23:11:37 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 12 日消息，摩托罗拉发布 moto X40 OTA5 更新公告，新增分屏全屏手势、修复逆水寒 GPU 版本不兼容问题。

IT之家附更新内容：

系统

  • 更新：2023 年 8 月 Android 安全补丁

  • 优化：空间音频算法，分屏支持全屏手势

  • 修复：日历分屏使用时闪退问题，部分细节问题并优化稳定性

网络通信

  • 优化：WIFI 连接稳定性

  • 修复：部分细节问题并优化稳定性

相机相册

  • 更新：Moto 相机、Moto 相册、Moto 相机调谐器

  • 优化：相机拍摄性能册加载性能

  • 修复：视频拍摄音频偶发异常问题、相册卸载重新安装偶发异常问题、部分细节问题并优化稳定性

Ready for

  • 更新：Ready For、Ready ForEngine

  • 优化：三方设备连接兼容性

  • 修复：部分细节问题并优化稳定性

游戏

  • 更新：Moto 游戏

  • 新增：网络低延迟优化

  • 优化：游戏性能体验

  • 修复：部分细节问题并优化稳定性

三方应用

  • 优化：逆水寒 GPU 版本不兼容问题

  • 修复：部分细节问题并优化三方应用体验

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关键词：摩托罗拉X40摩托罗拉

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