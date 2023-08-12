摩托罗拉 X40 手机 OTA5 更新：新增分屏全屏手势，修复逆水寒 GPU 版本不兼容问题

IT之家 8 月 12 日消息，摩托罗拉发布 moto X40 OTA5 更新公告，新增分屏全屏手势、修复逆水寒 GPU 版本不兼容问题。
IT之家附更新内容：
系统
更新：2023 年 8 月 Android 安全补丁
优化：空间音频算法，分屏支持全屏手势
修复：日历分屏使用时闪退问题，部分细节问题并优化稳定性
网络通信
优化：WIFI 连接稳定性
修复：部分细节问题并优化稳定性
相机相册
更新：Moto 相机、Moto 相册、Moto 相机调谐器
优化：相机拍摄性能册加载性能
修复：视频拍摄音频偶发异常问题、相册卸载重新安装偶发异常问题、部分细节问题并优化稳定性
Ready for
更新：Ready For、Ready ForEngine
优化：三方设备连接兼容性
修复：部分细节问题并优化稳定性
游戏
更新：Moto 游戏
新增：网络低延迟优化
优化：游戏性能体验
修复：部分细节问题并优化稳定性
三方应用
优化：逆水寒 GPU 版本不兼容问题
修复：部分细节问题并优化三方应用体验
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