首部 VR 探险求生互动纪录片《跟着德爷闯东非》今日上线

IT之家 8 月 19 日消息，Discovery 探索频道联合 PICO-XR 推出的 VR 探险求生互动纪录片《跟着德爷闯东非》第一集今日正式上线 PICO 视频。该纪录片包含三集，每周六更新一集。

据介绍，这次，“德爷”将从地狱之门出发，暴走 60 公里，穿越河谷、火山口等重重阻碍，最终抵达马赛人部落。该片拥有 3D 视效、360° 环绕视野、8K 清晰画面。你将与德爷一起走进神秘的东非，携手完成一场野外冒险，身临其境体验非洲自然风情，和德爷一起面对生存挑战，感受东非大地上的惊险与热情。

在这部 VR 互动纪录片中，佩戴 VR 设备的用户还能随时呼出左手手表中的地图、相机、日志等虚拟工具，可进行“查看当前位置”、“拍摄 360 度草原风景”、“与德爷和野生动物合照”等操作。

官方预告：

据 IT 之家此前报道，PICO 在今年 China Joy 上公布了多款 VR 互动作品，除了 VR 互动探险纪录片《跟着德爷闯东非》外还有首部《三体》VR 互动叙事作品以及 PICO 与 VeeR 共同创作的 VR 版《灵笼》等 IP 大作。

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