西部数据因闪迪移动硬盘问题遭集体诉讼，原告要求赔偿 500 万美元

IT之家 8 月 19 日消息，西部数据（WD）因为闪迪 Extreme Pro 固态硬盘问题，近日遭到集体诉讼。该诉讼由美国加州居民 Nathan Krum 发起，要求赔偿 500 万美元（IT之家备注：当前约 3650 万元人民币）。

这个问题最早爆发于今年 5 月，不少购买闪迪 Extreme 移动硬盘的消费者在电商平台、社交平台上反馈，存在突然擦除数据、无法读取等各种奇怪问题。

西部数据随后发布了固件更新，非但没有遏制这个问题，反而有更多型号受到影响。

Krum 表示今年 5 月 19 日，以 179.99 美元的价格购买了 2TB 的 SanDisk Extreme Pro，随后出现了数据抹除问题。

Krum 表示他不得不花钱恢复数据，而且不接受换新或者全额退款的条件。

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