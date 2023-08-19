AMD Threadripper PRO 7955WX 曝光：16 核 32 线程，频率达 5.17 GHz

IT之家 8 月 19 日消息，AMD 一款未发布的 16 核处理器现已出现在了 Geekbench 跑分平台，预计为线程撕裂者 Threadripper PRO 7955WX。

数据显示，这款 16 核处理器频率可达 5.17GHz。作为对比，上代的 16 核 Threadripper PRO 5955WX 频率可达 4.5GHz。另外，AMD 锐龙桌面处理器的 16 核型号 R9 7950X 频率可达 5.7GHz。

据 IT 之家此前报道，AMD Threadripper PRO 7995WX 日前也出现在了 Geekbench 上，为 96 核 192 线程，频率可达 5.14 GHz。

IT之家汇总 Threadripper 7000 爆料如下：

消息称，该系列处理器将分为工作站和 HEDT 两个平台，基于 AMD Zen4 CPU 架构。Threadripper PRO 7000 系列处理最高可达 96 核，支持 8 通道内存，拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，不支持超频。Threadripper 7000 支持 4 通道内存，拥有 64 条 PCIe 5.0 通道，支持超频。

AMD 暂未宣布 Threadripper 7000 的发布时间，有消息称今年 9 月发布





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