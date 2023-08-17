AMD“Inception”漏洞补丁闹乌龙，安装后 CPU 性能下跌达 54%

IT之家 8 月 17 日消息，AMD 日前披露了一个新发现的“Inception”CPU 漏洞，IT之家早前报道，该漏洞可泄露敏感数据，AMD 日前已经发布了相应补丁解决漏洞问题，不过外媒 Phoronix 在日前测试新补丁后发现，安装补丁后的设备 CPU 性能显著下降。

据悉，所有 Zen CPU 都受到 Inception 漏洞影响，黑客可通过创建一条指令，将 CPU 引导到一个重复函数中，从而让 CPU 溢出，导致数据泄露。

AMD 日前紧急发布的针对“Family 19”" 处理器（即 EPYC 处理器）的修复补丁，不过外媒 Phoronix 在日前测试后发现，在安装该修复补丁后，“密集型计算”的应用程序（如 MariaDB 软件）中却出现了明显的性能下降，性能折损超过了 50%，表明该补丁“严重影响了基于数据处理的软件”。

外媒表示，他们希望 AMD 能尽快解决漏洞的同时，解决补丁所带来的性能问题，以防止用户面对“漏洞”和“性能”两难全的场景。

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